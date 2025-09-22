Более 350 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму

«В Крыму сейчас находятся около 350−400 тысяч туристов — сезон еще идет. Каждый день приезжают около 5−6 тысяч человек», — сказал Ромашкин, которого цитирует Telegram-канал АТОР.
В ассоциации также подчеркнули, что туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.
