Более 350 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Около 350−400 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму, сезон еще идет, сообщил вице-президент Ассоциации туроператорв России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму сейчас находятся около 350−400 тысяч туристов — сезон еще идет. Каждый день приезжают около 5−6 тысяч человек», — сказал Ромашкин, которого цитирует Telegram-канал АТОР.

В ассоциации также подчеркнули, что туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.

