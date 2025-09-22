За неделю уже 30 тысяч случаев! В Башкирии свирепствует опасная инфекция

В Башкирии наблюдают значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора республики, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 30 022 случая ОРИ, что на 47,4% превышает показатели предыдущей недели.
Почти половина всех случаев (47,8%) приходится на детское население в возрасте до 14 лет. В связи с сезонным подъемом заболеваемости ведомство напоминает о важности профилактических мер.
Для защиты населения в республику уже поступило 505 540 доз вакцин против гриппа («СОВИГРИПП», «Флю-М», «Ультрикс Квадри»). На 17 сентября прививочную кампанию прошли более 464 тысяч жителей Башкирии.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать основные меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания. Ведомство подчеркивает, что самой эффективной защитой от гриппа остается своевременная вакцинация.
