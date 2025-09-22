Ричмонд
В Воронеже до конца ноября закроют выезд с улицы 25 Января на улицу Остужева

На Остужевской развязке начинается очередной этап реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

Очередное изменение схемы дорожного движения предстоит пережить воронежцам в связи с реконструкцией Остужевской развязки. На этот раз дорожники предупредили о грядущем закрытии выезда с улицы 25 Января на улицу Остужева (участок развязки под Северным мостом в направлении улицы Переверткина). Запрет будет действовать с 9:00 вторника, 23 сентября, и ориентировочно, до конца ноября. В этот период рабочие будут проводить переустройство инженерных сетей и расширение проезжей части.

В управлении дорожного хозяйства мэрии отметили, что движение в обратном направлении — с Северного моста на улицу 25 Января — будет открыто.