Из Ростовской области в Грузию отправили более 1,1 тысячи сельхозживотных

Управление Россельхознадзора по Ростовской области завершило ветеринарный контроль семи партий сельскохозяйственных животных, предназначенных для экспорта в Грузию. Проверка проводилась с 1 по 12 сентября в местах полного таможенного оформления на территории Ростовской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Общий объем поставки составил 1,1 тысячи голов убойных свиней. Все экспортируемые животные признаны клинически здоровыми и происходят с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.
