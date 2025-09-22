Из Ростовской области в Грузию отправили более 1,1 тысячи сельхозживотных

Управление Россельхознадзора по Ростовской области завершило ветеринарный контроль семи партий сельскохозяйственных животных, предназначенных для экспорта в Грузию. Проверка проводилась с 1 по 12 сентября в местах полного таможенного оформления на территории Ростовской области. Об этом говорится на сайте ведомства.