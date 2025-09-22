Ричмонд
Из Ростовской области в Грузию отправили более 1,1 тысячи сельхозживотных

Ростовская область экспортировала в Грузию более тысячи голов убойных свиней.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Ростовской области завершило ветеринарный контроль семи партий сельскохозяйственных животных, предназначенных для экспорта в Грузию. Проверка проводилась с 1 по 12 сентября в местах полного таможенного оформления на территории Ростовской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общий объем поставки составил 1,1 тысячи голов убойных свиней. Все экспортируемые животные признаны клинически здоровыми и происходят с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.

