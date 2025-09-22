Банки снова призвали омичей поменять монеты на купюры

В Омске снова началась акция «Монетная неделя». В течение 14 дней, с 22 сентября по 4 октября, в городе можно обменять скопившиеся мелкие монеты в филиалах банков-участников акции без комиссии.
В Отделении Омск Банка России пояснили, что цель акции — вернуть осевшие в копилках монеты в оборот.
Для участия в акции нужно собрать монеты, хранящиеся дома, и отнести их в офис банка или магазина, участвующего в акции. Взамен можно получить бумажные купюры или перечислить сумму на банковский счет без комиссии.
«Каждая монета имеет значение. Если вернуть их в оборот, они снова начнут работать и приносить пользу экономике, а не лежать без дела дома», — пояснил руководитель Отделения Омск Банка России Владимир Антипов.
Полный список участников акции и адресов их офисов и магазинов опубликован на сайте «монетнаянеделя.рф». Обменять можно лишь монеты действующего номинала.
Ранее, за время аналогичной акции весной текущего года, в Омске таким образом разменяли на банкноты почти 400 тыс. монет на общую сумму примерно в 1,7 млн рублей.
До того «КП Омск» писала, что в конце 2024 года омичи могли принять участие в создании дизайна новых купюр Банка России.