В МИФИ разработали уникальный сплав «Свинатр» для ядерного топлива

Это позволит изготавливать жидкометаллический подслой, который заполняет пространство между радиоактивными элементами.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработали новый сплав для ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ядерного университета.

«Учеными Института промышленных ядерных технологий (ИПЯТ) НИЯУ МИФИ разработан новый сплав на основе свинца с натрием “Свинатр”. Новый сплав предназначен для использования в ядерном топливе в реакторах IV поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», — сообщили в МИФИ. Из «Свинатра» изготавливают так называемый жидкометаллический подслой (ЖМП), который заполняет пространство между радиоактивными элементами — смесью урана и плутония — и внешней оболочкой ядерного топлива (твэла- тепловыделяющего элемента). Благодаря высокой теплопроводности ЖМП это позволяет достигнуть рекордной степени выгорания ядерного топлива и тем самым повысить количество энергии, получаемой от каждого грамма урана.

Проведенные экспериментальные и расчетные исследования учеными показали, что использование жидкометаллического подслоя позволит улучшить характеристики твэлов с нитридным топливом для реакторов IV поколения на быстрых нейтронах. Ожидается, что температура такого топлива будет ниже при сохранении параметров теплоносителя, а уран-плутониевая таблетка — меньше распухать и давить на оболочку твэла, провоцируя возможную разгерметизацию. Это позволит повысить и экономическую эффективность, и эксплуатационную надежность топлива. Соответственно, отметили в МИФИ, твэлы с ЖМП на основе «Свинатра» впервые становятся экономически конкурентными с «классическими» твэлами для реакторов на быстрых нейтронах, обычно заполняемых теплопроводящими инертными газами.

В настоящее время тепловыделяющие сборки с таким ЖМП, изготовленные на базе МИФИ, проходят испытания в реакторе БОР-60 в АО «ГНЦ НИИАР» (предприятие Росатома). Также, отметили в МИФИ, ученые ядерного университета разработали и изготовили вкладыши из металлического натрия для создания жидкометаллического подслоя в новой уникальной тепловыделяющей сборке ОС-5, о которой ТАСС рассказал в середине сентября.