В МИФИ разработали уникальный сплав «Свинатр» для ядерного топлива

Проведенные экспериментальные и расчетные исследования учеными показали, что использование жидкометаллического подслоя позволит улучшить характеристики твэлов с нитридным топливом для реакторов IV поколения на быстрых нейтронах. Ожидается, что температура такого топлива будет ниже при сохранении параметров теплоносителя, а уран-плутониевая таблетка — меньше распухать и давить на оболочку твэла, провоцируя возможную разгерметизацию. Это позволит повысить и экономическую эффективность, и эксплуатационную надежность топлива. Соответственно, отметили в МИФИ, твэлы с ЖМП на основе «Свинатра» впервые становятся экономически конкурентными с «классическими» твэлами для реакторов на быстрых нейтронах, обычно заполняемых теплопроводящими инертными газами.