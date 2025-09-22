Эндрю Потуральски набрал 4 очка в матче с «Ак Барсом»

Эндрю Потуральски стал первым игроком омского «Авангарда» за два сезона, набравшим 4 очка в одном матче. Этот результат он продемонстрировал в игре с казанским «Ак Барсом», которая завершилась разгромной победой омичей со счётом 1:6. Потуральски, помимо того, что забил гол, трижды ассистировал своим партнёрам.