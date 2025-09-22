Ричмонд
Эндрю Потуральски набрал 4 очка в матче с «Ак Барсом»

С этим показателем он стал лучшим бомбардиром клуба на данный момент.

Источник: Om1 Омск

Эндрю Потуральски стал первым игроком омского «Авангарда» за два сезона, набравшим 4 очка в одном матче. Этот результат он продемонстрировал в игре с казанским «Ак Барсом», которая завершилась разгромной победой омичей со счётом 1:6. Потуральски, помимо того, что забил гол, трижды ассистировал своим партнёрам.

За шесть игр, проведённых с начала сезона, Потуральски заработал 9 очков (2 гола и 7 ассистов) и стал лучшим в команде по показателю «гол+пас». Его полезность в матчах составляет +3.

В «Авангарде» отметили, что Потуральски был приглашён в команду именно для того, чтобы выделяться и приносить результат.