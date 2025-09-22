Ричмонд
В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе

Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами. В течение пяти дней жителей и гостей столицы Узбекистана ожидают концерты, спектакли, показы фильмов и творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартует первый Фестиваль российского искусства в Узбекистане «Мир искусств», сообщает пресс-служба Фонда «Русский мир».

В течение пяти дней ташкентцев и гостей столицы Узбекистана ждут концерты, спектакли, показы фильмов, творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.

В первый фестивальный день Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет на сцене ГАБТ имени Алишера Навои балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

23 сентября Государственный ансамбль танца «Марий Эл» представит программу «Танцы народов России», включающую русские, белорусские, татарские, марийские и казачьи танцы.

В программе фестиваля творческая встреча во Дворце кино имени Алишера Навои с известным российским кинорежиссером Кареном Шахназаровым и показ его картины «Хитровка. Знак четырех».

В рамках фестиваля в органном зале Государственной консерватории Узбекистана актеры Театра имени Моссовета и МОСТ представят литературно-музыкальный спектакль «Маяковский и Есенин».

Фестиваль российского искусства «Мир искусств» завершится 26 сентября большим концертом «Оперные шедевры», который пройдет во Дворце международных форумов «Узбекистан». Перед зрителями выступят солисты Мариинского театра и «Геликон-оперы» в сопровождении Национального симфонического оркестра РУз.

Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами, добавили в пресс-службе.

Фестиваль продлится до 26 сентября.

Организаторы мероприятия, которое станет традиционным, — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Минкультуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, правительство Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.