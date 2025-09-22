В Ташкенте стартует первый фестиваль российского искусства — что в программе

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартует первый Фестиваль российского искусства в Узбекистане «Мир искусств», сообщает пресс-служба Фонда «Русский мир».
В течение пяти дней ташкентцев и гостей столицы Узбекистана ждут концерты, спектакли, показы фильмов, творческие встречи, отражающие разнообразие российской культуры.
В первый фестивальный день Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева покажет на сцене ГАБТ имени Алишера Навои балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
23 сентября Государственный ансамбль танца «Марий Эл» представит программу «Танцы народов России», включающую русские, белорусские, татарские, марийские и казачьи танцы.
В программе фестиваля творческая встреча во Дворце кино имени Алишера Навои с известным российским кинорежиссером Кареном Шахназаровым и показ его картины «Хитровка. Знак четырех».
В рамках фестиваля в органном зале Государственной консерватории Узбекистана актеры Театра имени Моссовета и МОСТ представят литературно-музыкальный спектакль «Маяковский и Есенин».
Фестиваль российского искусства «Мир искусств» завершится 26 сентября большим концертом «Оперные шедевры», который пройдет во Дворце международных форумов «Узбекистан». Перед зрителями выступят солисты Мариинского театра и «Геликон-оперы» в сопровождении Национального симфонического оркестра РУз.
Проект нацелен на развитие культурного диалога между двумя странами, добавили в пресс-службе.
Фестиваль продлится до 26 сентября.
Организаторы мероприятия, которое станет традиционным, — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Минкультуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, правительство Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.