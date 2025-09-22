МИД: два белоруса получили ранения при атаке ВСУ на Крым

МИД сообщил, что два белоруса получили ранения при атаке ВСУ на Крым. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Ранее глава администрации Ялты сказала, что белорусы пострадали из-за атаки ВСУ на Крым. В МИД обратили внимание, что по уточненным данным, двое пострадавших граждан Беларуси получили ранения средней степени тяжести.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Указанную ситуацию МИД Беларуси держит на особом контроле. В случае необходимости белорусам будет оказана всесторонняя поддержка.
