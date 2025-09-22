В школе Иркутска открыли мемориальную доску Андрею Селиверстову

Сегодня, 22 сентября, на фасаде школы № 3 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника учебного заведения, участника специальной военной операции Андрея Селиверстова. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Андрей Михайлович — пример для всех нас. Настоящий патриот России. Убежден, его боевыми подвигами гордятся супруга и сын. Самые искренние слова поддержки и благодарности семье, — написал в своем тг-канале Руслан Болотов, мэр Иркутска.
С 2022 года Андрей служил по контракту, был оператором расчета БПЛА. Героически погиб при исполнении воинского долга 16 апреля 2023 года, — рассказывают в администрации. За свои подвиги он был удостоен высокой государственной награды — ордена Мужества (посмертно).