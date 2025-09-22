Возле поселка Атка в Магаданской области высадят сеянцы лиственницы

Специалисты высаживают сеянцы сибирской лиственницы на площади 250 гектаров. Работы ведутся в сложных условиях. Это связано с тем, что добраться до места высадки сеянцев можно только по трассе «Колыма», а затем на вездеходе через тайгу. Между молодыми деревьями выдерживают дистанцию около 90 см. Особое внимание специалисты уделяют защите сеянцев от солнца до момента высадки.