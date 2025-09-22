Возле поселка Атка в Магаданской области высадят сеянцы лиственницы

Масштабная работа по восстановлению лесов, пострадавших от пожаров, вредителей и вырубок, завершается по нацпроекту «Экологическое благополучие» недалеко от поселка Атка в Магаданской области, сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Специалисты высаживают сеянцы сибирской лиственницы на площади 250 гектаров. Работы ведутся в сложных условиях. Это связано с тем, что добраться до места высадки сеянцев можно только по трассе «Колыма», а затем на вездеходе через тайгу. Между молодыми деревьями выдерживают дистанцию около 90 см. Особое внимание специалисты уделяют защите сеянцев от солнца до момента высадки.
Отметим, что за последние несколько лет в области уже восстановили 1,5 тысячи гектаров леса. Приживаемость лиственниц составляет около 80%. При этом подчеркивается, что деревья на Колыме растут медленно. Тем не менее прошлогодние сеянцы уже окрепли. Они начали активно расти, что свидетельствует об успешности программы лесовосстановления.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.