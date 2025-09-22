Комитет генпрокуратуры судится с Назарбаевым

Речь может идти о Нурболе Назарбаеве — 41-летнем сыне покойного Болата Назарбаева, сообщает Telegram-канал «За нами уже выехали».
«В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны сегодня всплыла фамилия Назарбаевых. Там рассматривают дело, в котором истцом выступает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, а ответчиком — Назарбаев Н. Б. Вероятно, это Нурбол Назарбаев — 41-летний сын покойного Болата Назарбаева. В чем суть дела, к сожалению, тайна. В комитете и суде сослались на конфиденциальность», — говорится в сообщении.
В Telegram-канале добавили, что 8 сентября в своем послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать комитет по возврату активов в комитет по защите прав инвесторов, подчеркнув, что «генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов». По мнению ряда политологов и экспертов, эта фраза президента стала сигналом завершения противостояния между «старым» и «новым» Казахстаном.
По имеющимся данным, Нурбол Назарбаев с 2011 по 2017 годы служил в ДВД Алматинской области, где, среди прочего, занимал пост заместителя начальника. В 2017 году, согласно информации из открытых источников, он учредил инвестиционный фонд Prime Capital Holding и возглавил его наблюдательный совет.
Напомним, 20 сентября КазТАГ сообщал, что в Акмолинской области департамент по управлению земельными ресурсами судится за престижные участки в курорте Бурабай — среди элитных наделов и участки клана Назарбаевых.