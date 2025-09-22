Комитет генпрокуратуры судится с Назарбаевым

«В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны сегодня всплыла фамилия Назарбаевых. Там рассматривают дело, в котором истцом выступает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, а ответчиком — Назарбаев Н. Б. Вероятно, это Нурбол Назарбаев — 41-летний сын покойного Болата Назарбаева. В чем суть дела, к сожалению, тайна. В комитете и суде сослались на конфиденциальность», — говорится в сообщении.