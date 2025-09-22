Челябинскую область сначала накроет 30-градусная жара, затем — арктический холод

По словам синоптиков, погода с 22 по 28 сентября ожидается неустойчивой с температурными «качелями».
«Во вторник и среду, 23 и 24 сентября, волна тепла накроет Южный Урал, максимальная температура воздуха в эти дни будет достигать 24−29 градусов, при этом значительных осадков не ожидается», — пояснили в Челябинском ЦГМС.
А с четверга начнется похолодание, к концу недели днем столбики термометров не будут подниматься выше плюс 13 градусов. «При этом похолодание будет сопровождаться дождями, а в выходные в горах — со смешанными осадками (дождь со снегом). Такая перемена погоды будет связана с влиянием циклона, в циркуляцию которого постепенно будет поступать арктический холод», — утверждают специалисты.
Во вторник при переменной облачности преимущественно без осадков, ночью и утром местами образуются туманы. Ветер западной четверти, его скорость 4−9 м/с, завтра днем локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 23 сентября ночью плюс 4−9, в горах и низинах — до 1 градуса выше нуля, днем плюс 21−26.
В среду удержится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков и плюс 11−16. Днем 24 сентября местами прошумят небольшие дожди, плюс 24−29, при натекании облачности — до 19 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 15 м/с.