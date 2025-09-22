С начала года в Курской области высадили лес на территории 116,6 гектара

Работы по лесовосстановлению и лесоразведению в Курской области с начала 2025 года провели на территории площадью 116,6 га, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Показатели федерального проекта “Сохранение лесов” выполняются в течение всего года. На данный момент лесовосстановление и лесоразведение в Курской области составило 116,6 га. Работы продолжаются. Площадь лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений уже составляет свыше 200%», — рассказал врио министра природных ресурсов Курской области Максим Левин.
Кроме того, он добавил, что специалисты провели агротехнический уход на территории свыше 1,3 тыс. га. Это необходимо для лучшей приживаемости и роста молодых культур. А объем заготовленных семян лесных растений составил более 1,8 тыс. кг.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.