В Калининграде пустили автобус № 18 по улице Карла Маркса вместо трамвая

Трамвай № 5 будет ходить по временному маршруту до конца 2025 года. Ремонтом путей займётся ООО СК «Северный путь» за 185,6 миллиона рублей. Подрядчик приведёт в порядок участок проспекта Мира от улицы Чкалова до Бассейной, включая разворотное кольцо. Его протяжённость превышает 700 метров. Согласно документам, там необходимо обустроить основание и заменить рельсы и шпалы.