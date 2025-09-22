В Калининграде пустили автобус № 18 по улице Карла Маркса вместо трамвая

В Калининграде изменили маршрут автобуса № 18. Его пустили по улице Карла Маркса вместо трамвая № 5. Об этом сообщает администрация города.
С 22 сентября начинается ремонт конечной трамвая на улице Бассейной. Из-за этого «пятёрка» будет ходить по проспекту Мира до Центрального парка. Для организации альтернативного пассажирского сообщения власти пустили автобус № 18 по Карла Маркса, а также Комсомольской и Леонова.
Трамвай № 5 будет ходить по временному маршруту до конца 2025 года. Ремонтом путей займётся ООО СК «Северный путь» за 185,6 миллиона рублей. Подрядчик приведёт в порядок участок проспекта Мира от улицы Чкалова до Бассейной, включая разворотное кольцо. Его протяжённость превышает 700 метров. Согласно документам, там необходимо обустроить основание и заменить рельсы и шпалы.
За последние два года в Калининграде отремонтировали участки рельсов на Московском проспекте, аллее Смелых, проспекте Мира и Фестивальной аллее. Также поменяли контактную сеть в районе Дома искусств.