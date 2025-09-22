В поликлинике подмосковного города Кубинка установили рентген-аппарат

Новый цифровой рентген-аппарат ввели в эксплуатацию в поликлинике Одинцовской областной больницы в городе Кубинка. Оборудование закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Аппарат состоит из стола и стойки. Используя его, врачи будут проводить различные типы исследований. В день на аппарате смогут проходить диагностику более 20 пациентов.
«Продолжаем оснащать современной цифровой медицинской техникой наши больницы. Всего с начала года в Одинцовской больнице заработали три новых рентген-аппарата», — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.