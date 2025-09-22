В хабаровской библиотеке откроют детский культурно-просветительский центр

Культурно-просветительский центр «27ИДЕЙ» откроют на базе детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина в Хабаровске в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в краевом министерстве культуры.
Центр планируют открыть в 2026 году. Его целевая аудитория — ребята в возрасте от 6 до 14 лет. В центре обустроят функциональные зоны для чтения и отдыха, интерактивов, игр. Кроме того, там будут проводить различные мероприятия.
Помимо этого, в новом центре детей будут обучать азам ИТ-технологий. Для этого там организуют занятия в «Школе юного программиста». Также дети смогут погрузиться в литературное искусство, став слушателями курса писательского мастерства «АВТОРучка».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.