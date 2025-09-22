Ричмонд
Жителей Омска приглашают сдавать мелочь в банки и магазины

В Омске проходит осенний этап всероссийской акции «Монетная неделя».

Источник: РИА "Новости"

С 22 сентября по 4 октября жители могут сдать накопившуюся мелочь в банки и торговые точки, участвующие в проекте.

Монеты принимаются без комиссии. Их можно обменять на банкноты или зачислить на банковский счёт. В Банке России подчёркивают, что возвращение монет в оборот помогает поддерживать денежное обращение.

Управляющий Омским отделением регулятора Владимир Антипов пояснил, что каждая монета, возвращённая в систему, начинает работать и приносить пользу экономике, вместо того чтобы лежать дома без использования.

Весной омичи уже принимали участие в акции. Тогда жители города сдали почти 400 тысяч монет, их общая сумма составила около 1,7 млн рублей.

Адреса пунктов приёма опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.