Жителей Омска приглашают сдавать мелочь в банки и магазины

С 22 сентября по 4 октября жители могут сдать накопившуюся мелочь в банки и торговые точки, участвующие в проекте.
Монеты принимаются без комиссии. Их можно обменять на банкноты или зачислить на банковский счёт. В Банке России подчёркивают, что возвращение монет в оборот помогает поддерживать денежное обращение.
Управляющий Омским отделением регулятора Владимир Антипов пояснил, что каждая монета, возвращённая в систему, начинает работать и приносить пользу экономике, вместо того чтобы лежать дома без использования.
Весной омичи уже принимали участие в акции. Тогда жители города сдали почти 400 тысяч монет, их общая сумма составила около 1,7 млн рублей.
Адреса пунктов приёма опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.