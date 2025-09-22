Ричмонд
В станице Суздальской Краснодарского края завершают благоустройство сквера

Для проведения культурно-массовых мероприятий там установят сцену.

Работы по преображению сквера в станице Суздальской в Краснодарском крае, которые проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», находятся на завершающем этапе, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива. Подрядчик ведет монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм. Особую привлекательность месту отдыха придадут арт-объекты. Завершено уже более 85% работ», — рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник.

Добавим, что для проведения культурно-массовых мероприятий на общественной территории установят сцену. А завершить все работы в сквере намерены уже в октябре.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.