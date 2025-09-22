В Иркутской области появятся детские культурно-просветительские центры

Иркутская область станет местом реализации масштабного проекта в рамках национального проекта «Семья». Первые культурно-просветительские центры для детей откроются в нескольких учреждениях региона. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Центры появятся в библиотеке № 11 поселка Коршуновский Нижнеилимского района, Тугутуйской сельской библиотеке Эхирит-Булагатского района, Иркутском областном Доме народного творчества, Иркутском областном краеведческом музее имени Н. Н. Муравьева-Амурского, Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева, — рассказывают власти Приангарья.
На создание каждого центра будет выделено более четырех миллионов рублей, из которых значительную часть составят средства федерального бюджета — 3,8 млн рублей. Это позволит не только модернизировать существующие пространства, но и создать новые, современные и комфортные условия для культурного развития детей.
Кроме того, за счет федерального и областного бюджетов будет проведена модернизация еще пяти учреждений культуры области.