В Можге Удмуртской Республики построят плавательный бассейн

Модульный плавательный бассейн построят в Можге в Удмуртии в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Сейчас специалисты приступили к монтажу металлоконструкции здания. В октябре они планируют оборудовать котельную и проложить теплотрассу. А в декабре бассейн наполнят водой. Внутри резервуара разместят 6 дорожек длиной 25 м. Также в здании обустроят тренерскую и медкабинет, а для маломобильных посетителей смонтируют подъемник.
Новый бассейн будет находиться рядом с городской ледовой ареной. В 2026 году там планируют благоустроить прилегающую территорию. Специалисты также оборудуют площадку для сдачи норм ГТО, возведут стадион и гостиницу для атлетов. Создание такого кластера позволит увеличить приток спортсменов в город.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.