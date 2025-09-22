В Можге Удмуртской Республики построят плавательный бассейн

Сейчас специалисты приступили к монтажу металлоконструкции здания. В октябре они планируют оборудовать котельную и проложить теплотрассу. А в декабре бассейн наполнят водой. Внутри резервуара разместят 6 дорожек длиной 25 м. Также в здании обустроят тренерскую и медкабинет, а для маломобильных посетителей смонтируют подъемник.