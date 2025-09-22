На Солнце во время затмения произошел двойной выброс крупных протуберанцев

Синхронный выброс с Солнца двух огромных протуберанцев зафиксировали 21 сентября благодаря нескольким космическим аппаратам, кторые следят за звездой, говорится в сообщении. Размеры каждого из протуберанцев, которые удалось зарегистрировать, составили около 1 млн км, что примерно в 70 раз больше размера планеты Земля. Это событие началось около 22:30 мск одновременно с максимальной фазой солнечного затмения, которые наблюдалосьв тот момент в южном полушарии Земли.