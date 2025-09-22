В новгородской женской консультации № 1 установили современный УЗИ-аппарат

Новый аппарат ультразвуковой диагностики ввели в эксплуатацию в женской консультации № 1 в Великом Новгороде. Оборудование приобрели по национальному проекту «Семья», сообщили в областном министерстве здравоохранения.
С помощью прибора врачи обследуют беременных женщин и пациенток с гинекологическими заболеваниями. Аппарат способен работать в 3D- и 4D-режимах. Это позволяет врачам получать детализированное изображение и более точно определять возможные заболевания.
«Исследования патологий плода мы начинаем на первом скрининге, на сроке 12−14 недель беременности, который является наиболее ответственным периодом. Уже на данном этапе мы способны выявить возможные нарушения развития будущего ребенка», — рассказал заведующий амбулаторно-консультационным отделением с кабинетом антенатальной охраны плода Новгородского областного клинического перинатального центра имени В. Ю. Мишекурина Виктор Чужакин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.