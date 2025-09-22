В Новосибирске назвали дату общегородского субботника

«Все участники общегородского субботника будут обеспечены инвентарем и необходимыми вспомогательными материалами. Поучаствовать в общегородском субботнике может любой житель города Новосибирска», — уточнили в ведомстве.
В рамках санитарного дня запланирована масштабная уборка парков, скверов, улиц и дворовых территорий от скопившегося мусора, и опавшей осенней листвы. Организаторы обеспечат всех участников необходимым инвентарем и вспомогательными материалами для проведения работ.
Городские власти приглашают новосибирцев активно присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в благоустройство родного города. Субботник является традиционным осенним мероприятием, направленным на поддержание чистоты и порядка в городском пространстве.