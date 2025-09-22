Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске назвали дату общегородского субботника

НОВОСИБИРСК, 22 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске состоится общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие жители. Мероприятия по благоустройству пройдут одновременно во всех районах города. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Все участники общегородского субботника будут обеспечены инвентарем и необходимыми вспомогательными материалами. Поучаствовать в общегородском субботнике может любой житель города Новосибирска», — уточнили в ведомстве.

В рамках санитарного дня запланирована масштабная уборка парков, скверов, улиц и дворовых территорий от скопившегося мусора, и опавшей осенней листвы. Организаторы обеспечат всех участников необходимым инвентарем и вспомогательными материалами для проведения работ.

Городские власти приглашают новосибирцев активно присоединиться к мероприятию и внести свой вклад в благоустройство родного города. Субботник является традиционным осенним мероприятием, направленным на поддержание чистоты и порядка в городском пространстве.