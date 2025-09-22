В Новосибирске назвали дату общегородского субботника

НОВОСИБИРСК, 22 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске состоится общегородской субботник, в котором смогут принять участие все желающие жители. Мероприятия по благоустройству пройдут одновременно во всех районах города. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе мэрии города.