Воронежскую «систему-112» объединят с соседними регионами для оперативного обмена данными

«Система-112 Воронежской области» ищет подрядчика для интеграции с аналогичными системами Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областей.

Начальная стоимость контракта, судя по данным сайта госзакупок, составляет 6,9 млн рублей. Работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года. В рамках проекта подрядчик должен будет обеспечить поставку лицензий специального программного обеспечения и настроить автоматизированный обмен информацией между центрами обработки вызовов всех участвующих регионов. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 25 сентября, а итоги будут подведены 29 сентября.