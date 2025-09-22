В Липецкой области отремонтировали дорогу, ведущую к парку «Олений»

Подчеркивается, что обновленным участком дороги также будут пользоваться жители села Никольского. По этому отрезку трассы они смогут добираться до школы, учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов. А всего в регионе в этом году отремонтируют 270 км дорог.