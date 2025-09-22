В Липецкой области отремонтировали дорогу, ведущую к парку «Олений»

Участок автодороги, по которой можно добраться к природному парку «Олений», отремонтировали в Краснинском районе Липецкой области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации региона.
Работы провели на участке трассы Суходол — Никольское. Протяженность этого отрезка составляет 4,5 км. Там специалисты уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины щебнем, привели в нормативное состояние водопропускные трубы и остановочные площадки, а также заменили знаки и ограждение.
Отметим, что парк «Олений» является одной из главных достопримечательностей Краснинского района. Ежегодно его посещают около 7 тысяч гостей.
Подчеркивается, что обновленным участком дороги также будут пользоваться жители села Никольского. По этому отрезку трассы они смогут добираться до школы, учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов. А всего в регионе в этом году отремонтируют 270 км дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.