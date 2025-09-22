В Калининграде появится улица в честь героя России Сергея Чебнёва. Решение принято на профильной комиссии горсовета в понедельник, 22 сентября.
Улица пойдёт параллельно Аллее Чемпионов на Октябрьском островке на участке от улицы 2018 года до Восточной эстакады. Участок был определён на заседании топонимической комиссии. С предложением к депутатам вышел замглавы администрации Игорь Шлыков.
Итоговое решение должны утвердить депутаты на ближайшем заседании горсовета. На комиссии, которая предваряет его, депутаты единогласно поддержали решение.
Сергей Чебнёв попал в Калининград по распределению в 2001 году и начал службу в бригаде береговых войск. К 2008 году он уже командовал батальоном. Когда началась специальная военная операция, Чебнёв уже уволился из армии, но добровольно пришёл в военкомат и был мобилизован. Возглавляя батальон, он принимал участие в боевых действиях и получил медаль Суворова в 2022 году, медаль «За отвагу» — в 2023-м и орден Мужества — в 2024-м.
Звание Героя России Чебнёв был удостоен посмертно за выдающийся подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник с позывным «Отмель» в течение 12 дней мужественно руководил обороной Малой Локни недалеко от Суджи. Он взял на себя командование тремя полками с разным подчинением, не дав противнику прорваться к Курской атомной электростанции. Во время последнего боя он лично возглавил штурмовую группу, которая попала под миномётные обстрелы и атаки дронов-камикадзе, где Чебнёв и получил смертельные ранения.