В Калининграде появится улица в честь Героя России Сергея Чебнёва

Сергей Чебнёв попал в Калининград по распределению в 2001 году и начал службу в бригаде береговых войск. К 2008 году он уже командовал батальоном. Когда началась специальная военная операция, Чебнёв уже уволился из армии, но добровольно пришёл в военкомат и был мобилизован. Возглавляя батальон, он принимал участие в боевых действиях и получил медаль Суворова в 2022 году, медаль «За отвагу» — в 2023-м и орден Мужества — в 2024-м.