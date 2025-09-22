Раскрыта связь между суточными ритмами и эффективностью усвоения витаминов

Российские ученые обратили внимание на то, что зависимый от витамина B1 обмен веществ в органах меняется в течение суток, что может влиять на характер его усвоения и потребления телом людей и других млекопитающих. Сведений об этом у биологов до настоящего времени не было, их Алешин и его коллеги восполнили во время наблюдений за тем, как введение тиамина в организм крыс в разное время суток влияло на работу связанных с витамином B1 ферментов в разных органах их тела.