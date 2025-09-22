Более 100 литров ухи по-царски съели красноярцы на экофестивале

В этом году праздник посетили 2500 человек, сообщили в администрации.
Главным событием стал кулинарный конкурс «Уха по-царски». 10 команд из разных учреждений района сварили в полевых условиях более 100 литров фирменного супа и креативно преподнесли экспертам. В составе жюри был младший сержант, участник СВО Антон Рычковский и бренд-шеф известной красноярской сети ресторанов Евгений Баранников. Гран-при конкурса достался команде «Время первых» красноярского дома-интерната № 1 за уху из омуля и форели на курином бульоне.
После награждения конкурсанты угощали всех желающих.
Кроме того, на ярмарке, в которой участвовали около 50 товаропроизводителей, горожане приобрели фермерскую мясную, рыбную и овощную продукцию, а также экоизделия ручной работы от мастеров.
Также для гостей праздника организовали около 40 интерактивных локаций, в том числе яркое научное шоу от «Гравитации», мастер-класс по игре на барабанной установке и настольные экоигры. А на площадке парка флоры и фауны «Роев ручей» самые смелые гладили шипящих мадагаскарских тараканов.
Аптечная сеть угощала пришедших кислородными коктейлями, проводила ликбез о правилах сортировки мусора и утилизации просроченных лекарств. Также на экофестивале был организован сбор корма и средств по уходу для питомцев приюта «Друг».
В завершении праздника руководитель Октябрьского района Борис Переверзев наградил финалистов конкурса «Самый благоустроенный район» за лучшие клумбы и цветники. Кроме того, благодарственные письма получили детские сады и школы, украсившие аллею экофестиваля цветочными букетами, креативными фотозонами и поделками из овощей и фруктов в рамках осенней выставки. Также были отмечены дипломами лучшие от района бойцы Трудового отряда главы города.