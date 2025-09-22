Более 100 литров ухи по-царски съели красноярцы на экофестивале

В завершении праздника руководитель Октябрьского района Борис Переверзев наградил финалистов конкурса «Самый благоустроенный район» за лучшие клумбы и цветники. Кроме того, благодарственные письма получили детские сады и школы, украсившие аллею экофестиваля цветочными букетами, креативными фотозонами и поделками из овощей и фруктов в рамках осенней выставки. Также были отмечены дипломами лучшие от района бойцы Трудового отряда главы города.