Аэропорту Абхазии дали разрешение на регулярное авиасообщение с Уфой

Аэропорт Абхазии получил официальное разрешение на организацию регулярного авиасообщения с Уфой. Об этом со ссылкой на слова главы министерства экономики Абхазии Теймураза Миквабия сообщил ТАСС.
Как отметил чиновник, в Абхазии делают большой упор на развитие транспортной системы, включая воздушное сообщение, и на текущий момент итоги этой работы абсолютно позитивные. Он подчеркнул, что у республики сложились хорошие контакты с российскими транспортными властями, и выстраиваются взаимоотношения с различными регионами РФ.
Миквабия уточнил, что уже получены разрешения на полеты в Уфу и Нальчик. Это решение открывает новые возможности для развития туристических и экономических связей между Абхазией и регионами России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.