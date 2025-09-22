Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорту Абхазии дали разрешение на регулярное авиасообщение с Уфой

ТАСС: аэропорту Абхазии разрешили авиасообщение с Уфой.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Абхазии получил официальное разрешение на организацию регулярного авиасообщения с Уфой. Об этом со ссылкой на слова главы министерства экономики Абхазии Теймураза Миквабия сообщил ТАСС.

Как отметил чиновник, в Абхазии делают большой упор на развитие транспортной системы, включая воздушное сообщение, и на текущий момент итоги этой работы абсолютно позитивные. Он подчеркнул, что у республики сложились хорошие контакты с российскими транспортными властями, и выстраиваются взаимоотношения с различными регионами РФ.

Миквабия уточнил, что уже получены разрешения на полеты в Уфу и Нальчик. Это решение открывает новые возможности для развития туристических и экономических связей между Абхазией и регионами России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.