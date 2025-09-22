Ричмонд
Прокуратура нашла нарушения на детских площадках в Минске

Строительной организации и ЖЭУ было вынесено предписание с требованием устранить указанные нарушения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Прокуратура Ленинского района столицы в ходе мониторинга дворовых территорий установила нарушения законодательства на детских игровых площадках, сообщает пресс-служба прокуратуры города Минска.

Отмечается, что около одной из игровых площадок в границах улиц Маяковского и Надеждинской строители недостаточно оградили место прокладки сетей теплоснабжения — такая легкомысленность могла привести к трагедии.

«…Ограждения были открыты, при этом пролеты самих ограждений отсутствовали. Примечательно, что данный участок строительства располагался в непосредственной близости от детской игровой площадки. Поскольку дети имели беспрепятственный доступ в зоны проведения ремонтных работ, это создавало риски их травмирования», — обратили внимание в ведомстве.

На еще одной детской площадке прокуроры обнаружили то, чего не должно быть в игровой зоне, — осколки кирпичей, сломанные ветки, следы работы строительной техники, а также бытовой и строительный мусор, что не отвечает требованиям безопасного нахождения детей на дворовой территории.

«В порядке реагирования прокурор Ленинского района г. Минска внес в адрес строительной организации и жилищно-эксплуатационного управления предписания, в которых потребовал устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении.

В итоге территории детских игровых площадок приведены в надлежащее состояние.