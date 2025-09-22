Прокуратура нашла нарушения на детских площадках в Минске

На еще одной детской площадке прокуроры обнаружили то, чего не должно быть в игровой зоне, — осколки кирпичей, сломанные ветки, следы работы строительной техники, а также бытовой и строительный мусор, что не отвечает требованиям безопасного нахождения детей на дворовой территории.