Прокуратура нашла нарушения на детских площадках в Минске

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Прокуратура Ленинского района столицы в ходе мониторинга дворовых территорий установила нарушения законодательства на детских игровых площадках, сообщает пресс-служба прокуратуры города Минска.
Отмечается, что около одной из игровых площадок в границах улиц Маяковского и Надеждинской строители недостаточно оградили место прокладки сетей теплоснабжения — такая легкомысленность могла привести к трагедии.
«…Ограждения были открыты, при этом пролеты самих ограждений отсутствовали. Примечательно, что данный участок строительства располагался в непосредственной близости от детской игровой площадки. Поскольку дети имели беспрепятственный доступ в зоны проведения ремонтных работ, это создавало риски их травмирования», — обратили внимание в ведомстве.
На еще одной детской площадке прокуроры обнаружили то, чего не должно быть в игровой зоне, — осколки кирпичей, сломанные ветки, следы работы строительной техники, а также бытовой и строительный мусор, что не отвечает требованиям безопасного нахождения детей на дворовой территории.
«В порядке реагирования прокурор Ленинского района г. Минска внес в адрес строительной организации и жилищно-эксплуатационного управления предписания, в которых потребовал устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении.
В итоге территории детских игровых площадок приведены в надлежащее состояние.