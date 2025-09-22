Ричмонд
Отопительный сезон начался в Иркутске

В Иркутске стартовал отопительный сезон.

Источник: AP 2024

Подключение к теплу будет поэтапным и займет около недели. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в жилые дома. Графики подключения утверждены ресурсоснабжающими организациями для всех районов города. Об этом сообщает городская администрация.

Управляющие компании обязаны следить за исправностью оборудования и параметрами теплоносителя после запуска отопления. В случае проблем с подачей тепла в квартиру жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию и оставить официальную заявку.