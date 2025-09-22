В Башкирии за неделю заболеваемость ОРИ выросла на 47,4%

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировали 30 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), что на на 47,4% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.