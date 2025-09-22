Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за неделю заболеваемость ОРИ выросла на 47,4%

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировали 30 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), что на на 47,4% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

47,8% заболевших — дети до 14 лет, отметили в ведомстве.

В регион поступило 505,54 тыс. доз вакцин против гриппа. По данным на 17 сентября, привито от гриппа более 464 тыс. жителей республики, указано в сообщении.