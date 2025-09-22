Ричмонд
Под Дрогичином пенсионерка умерла, съев приготовленные шампиньоны с участка

В Дрогичинском районе пенсионерка умерла, съев приготовленные шампиньоны, которые нашла на участке.

Источник: Комсомольская правда

Под Дрогичином пенсионерка умерла, съев приготовленные шампиньоны с участка. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что 75-летняя жительница Дрогичинского района пожаловалась на плохое самочувствие. Пенсионерка экстренно поступила в больницу с признаками отравления, спасти ее не удалось.

Во время осмотра по месту жительства умершей женщины на приусадебном участке были найдены грибы, которые похожи на смертельно-ядовитую поганку.

В Дрогичинском районе пенсионерка умерла, съев приготовленные шампиньоны, которые нашла на участке. Фото: sudexpert.gov.by.

«Как пояснил супруг пенсионерки, женщина сказала, что нашла на участке шампиньоны, после чего срезала несколько штук и приготовила для себя», — отметили в ГКСЭ.

В момент проведения судебно-медицинской и химической экспертиз специалисты ведомства подтвердили, что смерть белоруски наступила от острого отравления ядом.

