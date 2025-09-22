Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области страхование от терактов увеличилось на 2000 процентов

В Ростовской области резко вырос спрос на страхование от терактов на фоне атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при общем сокращении объема рынка страхования жизни наблюдается рост спроса на полисы, покрывающие риски терроризма и диверсий. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные ведущих страховых компаний региона.

Увеличение интереса к страхованию от специфических рисков происходит на фоне участившихся атак беспилотников на территорию области. Согласно статистике одной из страховых компаний, рынок страхования жизни и здоровья в Ростовской области в январе-мае 2025 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне-июле снижение продолжилось.

При этом страховые продукты, включающие покрытие рисков терроризма и диверсии, показали рост. За указанный период страховые премии по таким договорам выросли на 1863%, а количество заключенных договоров увеличилось на 2111%. Летом темпы роста несколько замедлились.

Подпишись на нас в Telegram!