В Ростовской области страхование от терактов увеличилось на 2000 процентов

Увеличение интереса к страхованию от специфических рисков происходит на фоне участившихся атак беспилотников на территорию области. Согласно статистике одной из страховых компаний, рынок страхования жизни и здоровья в Ростовской области в январе-мае 2025 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне-июле снижение продолжилось.