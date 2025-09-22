Красноярским студентам напомнили об опасности оставлять данные на сомнительных сайтах

Очередной рейд прошел в общежитиях Красноярского медицинского университета. Стражи порядка пообщались со студентами, у которых начался новый учебный год, и напомнили им правила финансовой безопасности.
Полицейские перечислили самые распространенные схемы обмана, такие как звонки от банков с просьбой сообщить код из SMS, поддельные сообщения о выигрышах или проблемах с родственниками.
«Особый акцент был сделан на том, чтобы студенты аккуратно и внимательно заводили свои первые банковские карты, ни в коем случае не передавали их третьим лицам и не распространяли реквизиты на сомнительных интернет-ресурсах», — отметили в полиции.