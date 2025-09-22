В Красноярске предприниматель задолжал сотрудникам 9 млн рублей

Как установила проверка, долг формировался в течение нескольких месяцев, начиная с июня 2025 года. При этом финансовое состояние компании не было критическим: она продолжала заключать и исполнять многомиллионные контракты, вести расчеты с контрагентами, но при этом игнорировала обязательства перед собственным персоналом.