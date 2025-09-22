Ричмонд
В Красноярске предприниматель задолжал сотрудникам 9 млн рублей

Часть долга он выплатил, но большую часть нет — возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Красноярска добилась возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Брайт Энерго». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Компания, специализирующаяся на материалах для энергетики, задолжала своим 30 сотрудникам в общей сложности 9 миллионов рублей заработной платы.

Как установила проверка, долг формировался в течение нескольких месяцев, начиная с июня 2025 года. При этом финансовое состояние компании не было критическим: она продолжала заключать и исполнять многомиллионные контракты, вести расчеты с контрагентами, но при этом игнорировала обязательства перед собственным персоналом.

По требованию прокуратуры часть задолженности была погашена, однако 5 миллионов рублей работникам так и не выплатили.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше пяти месяцев). Ход расследования и вопрос полного погашения долга перед сотрудниками взяты на контроль надзорным ведомством.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура инициировала проверку по факту роста тарифов ЖКХ в селе Иланского района.