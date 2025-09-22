В Тамбове модернизируют детскую библиотеку имени Н. А. Некрасова

В обновленном учреждении юные посетители смогут заниматься декоративно-прикладным искусством и другими видами творчества. Для них будут проводить мастер-классы по изготовлению кукол. Кроме того, в библиотеке посетители смогут практиковаться в актерском мастерстве и работать на настольном ткацком станке. Также в модернизированном учреждении оборудуют выставочный зал. Там будут демонстрировать экспозиции. Подчеркивается, что этот зал также станет площадкой для проведения просветительских лекций. К работам планируют приступить в 2026 году.