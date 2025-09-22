В Тамбове модернизируют детскую библиотеку имени Н. А. Некрасова

Детскую библиотеку имени Н. А. Некрасова в Тамбове модернизируют по модельному стандарту в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
В обновленном учреждении юные посетители смогут заниматься декоративно-прикладным искусством и другими видами творчества. Для них будут проводить мастер-классы по изготовлению кукол. Кроме того, в библиотеке посетители смогут практиковаться в актерском мастерстве и работать на настольном ткацком станке. Также в модернизированном учреждении оборудуют выставочный зал. Там будут демонстрировать экспозиции. Подчеркивается, что этот зал также станет площадкой для проведения просветительских лекций. К работам планируют приступить в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.