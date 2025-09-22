В Брянске отремонтируют участок дороги по улице Красноармейской

Участок улицы Красноармейской в Советском районе Брянска приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном управлении автодорог.
Ремонтируемый отрезок протяженностью более 800 м находится между проспектом Станке Димитрова и улицей Крахмалева. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы там проводят ночью. Сейчас специалисты укладывают верхний слой нового асфальтового покрытия.
Помимо этого, там обновляют остановки общественного транспорта. Для комфорта маломобильных горожан специалисты монтируют пандусы. А для повышения безопасности движения на пешеходных переходах и перекрестках размещают современные светофоры. В конце основных работ специалисты нанесут разметку термопластиком, а также смонтируют ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.