Как россияне видят будущее технологий: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проектов Новости, Наука и Hi-Tech Mail
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Будущее технологий
Большинство россиян считают, что в ближайшие 25 лет самые значимые технологические изменения произойдут в сферах IT (66%) и медицины (60%). 46% полагают, что крупные перемены ожидают промышленность, 43% — транспорт, 36% — сферу космоса и освоения планет. 16% думают, что большие технологические изменения произойдут в сельском хозяйстве, 12% — в творчестве, 8% — в экологии. 5% затруднились с ответом, а 3% дали свой вариант, где чаще всего упоминали «военную сферу».
Проблемы в связи с развитием технологий
37% опасаются сокращения рабочих мест, 35% — вмешательства в природу человека, 34% — неравного доступа к новым технологиям. 32% опрошенных тревожит ментальное здоровье людей в связи с новой реальностью, 22% — экологические последствия. Лишь 10% респондентов не испытывают тревог и опасений связи с технологическим прогрессом.
Замена человека роботами и искусственным интеллектом
Распределение сфер, в которых ИИ и/или роботы, по мнению респондентов, полностью заменят людей в ближайшие 25 лет выглядит следующим образом: транспорт — 31%; промышленность — 28%; IT — 26%; торговля и сервис — 25%; маркетинг — 21%; военная сфера — 12%; сельское хозяйство — 11%; образование — 10%; медицина — 8%; домашнее хозяйство — 7%; творчество — 7%.
Медицина
Что касается новых технологий в медицине, 39% считают, что их внедрение несет в равной степени, как возможности, так и угрозы для человечества. 53% видят в них преимущественно возможности, а 6% — угрозы. 1% затруднились с ответом.
Также респонденты выделили генетическое редактирование (41%), роботизацию (31%), контроль за активностью генов (26%), искусственный интеллект (25%) и криоконсервацию (12%).
Основные риски для человечества связаны, по мнению опрошенных, с генетическим редактированием (65%), искусственным интеллектом (57%), контролем за активностью генов (45%) и роботизацией (41%). Меньше опасений вызывают нанотехнологии (23%), персонализированное лечение и криоконсервация (по 19%), биопринтинг (3D-печать) органов и тканей (18%) и киберпротезирование — «умные» протезы (15%).
22% полагают, что технологии не повлияют на продолжительность жизни, и только 4% уверены, что технологии смогут сделать людей бессмертными.
Транспорт
Внедрение новых технологий в сферу транспорта по мнению 47% несет как возможности, так и угрозы в равной степени. 42% считают, что новые технологии — это возможности для сферы, а 9%, что наоборот, угрозы. 1% затруднились с ответом.
Среди тех, кто считает, что новые технологии могут представлять угрозу для сферы транспорта, респонденты оценили направления следующим образом: беспилотный транспорт (77%), искусственный интеллект (67%), роботизация (44%), «умная» транспортная инфраструктура (35%), электротранспорт (18%), альтернативные виды топлива (8%).
Промышленность
Внедрение новых технологий в промышленность по мнению 65% опрошенных откроет больше возможностей, и лишь 3% считают, что больше угроз. 30% видят и возможности, и риски одновременно.
Максимальную пользу промышленности могут дать роботизация (81%), 3D-печать (49%), нанотехнологии (49%), искусственный интеллект (46%), автономная техника (46%), биоразлагаемые материалы (42%), «зеленые» технологии (24%), биороботы (22%) и цифровые двойники (7%).
Среди тех, кто считает, что новые технологии могут представлять угрозу промышленности, опасения распределились так: искусственный интеллект (70%), биороботы (52%), цифровые двойники (48%), роботизация (46%), автономная техника (32%), нанотехнологии (27%), «зеленые» технологии (16%), биоразлагаемые материалы (14%), 3D-печать (11%).
Творчество и цифровая среда
Внедрение новых технологий в сферу творчества и цифровых технологий по мнению 37% несет как возможности, так и угрозы в равной степени. 32% видят в этом в первую очередь возможности, 25% — угрозы. 6% затруднились с ответом.
Наибольшую пользу для творчества могут дать искусственный интеллект (59%), виртуальная и дополненная реальности (по 43%), нейроинтерфейсы (41%), цифровые аватары и метавселенные (по 17%).
Среди тех, кто видит угрозы в этих технологиях, опасения распределились следующим образом: искусственный интеллект (73%), виртуальная реальность (52%), цифровые аватары (43%), нейроинтерфейсы (42%), дополненная реальность (32%), метавселенные (28%).
Искусственный интеллект в настоящее время
Большинство россиян (62%) не используют технологии ИИ в профессиональной или повседневной жизни. 15% применяют их только в повседневной жизни, 13% — и в профессиональной, и в повседневной жизни, 11% — только в работе.
16% респондентов регулярно сталкиваются с ситуациями, когда задачи, которые раньше выполняли люди, теперь выполняет ИИ. 26% сталкивались с этим несколько раз, 38% — слышали, но не сталкивались лично, и 16% никогда не встречались с подобным. Еще 3% затруднились с ответом.
«Восстание машин»
37% верят в то, что когда-нибудь может произойти «восстание машин», при котором технологии станут угрозой для человечества. 33% допускают такую вероятность, но считают, что это будет локальной проблемой, а не глобальной, 25% не верят в подобное развитие событий. 4% затруднились с ответом.