Как россияне видят будущее технологий: результаты опроса Новостей Mail

Редакции Новостей, Науки и Hi-Tech Mail выяснили мнение читателей о том, каким они видят будущее и развитие технологий, какие проблемы могут возникнуть в связи с технологическим прогрессом, в каких сферах произойдут значительные изменения и смогут ли роботы полностью заменить человека.

Исследование проводилось среди читателей проектов Новости, Наука и Hi-Tech Mail 19—20 сентября . В опросе приняли участие свыше 7 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Источник: Krystyna/Lummi

Будущее технологий

Большинство россиян считают, что в ближайшие 25 лет самые значимые технологические изменения произойдут в сферах IT (66%) и медицины (60%). 46% полагают, что крупные перемены ожидают промышленность, 43% — транспорт, 36% — сферу космоса и освоения планет. 16% думают, что большие технологические изменения произойдут в сельском хозяйстве, 12% — в творчестве, 8% — в экологии. 5% затруднились с ответом, а 3% дали свой вариант, где чаще всего упоминали «военную сферу».

Источник: Ioana Teleanu/Lummi

Проблемы в связи с развитием технологий

Основные проблемы, которые могут возникнуть в связи с развитием технологий, по мнению 56% респондентов — усиление контроля за людьми, а по мнению 55% — зависимость людей от технологий.

37% опасаются сокращения рабочих мест, 35% — вмешательства в природу человека, 34% — неравного доступа к новым технологиям. 32% опрошенных тревожит ментальное здоровье людей в связи с новой реальностью, 22% — экологические последствия. Лишь 10% респондентов не испытывают тревог и опасений связи с технологическим прогрессом.

Источник: Rena/Lummi

Замена человека роботами и искусственным интеллектом

45% опрошенных считают, что искусственный интеллект и/или роботы заменят в будущем человека в некоторых профессиях. 23% полагают, что замена может произойти в большинстве профессий, 31% уверены, что новейшие технологии не смогут полностью заменить людей.

Распределение сфер, в которых ИИ и/или роботы, по мнению респондентов, полностью заменят людей в ближайшие 25 лет выглядит следующим образом: транспорт — 31%; промышленность — 28%; IT — 26%; торговля и сервис — 25%; маркетинг — 21%; военная сфера — 12%; сельское хозяйство — 11%; образование — 10%; медицина — 8%; домашнее хозяйство — 7%; творчество — 7%.

Источник: Goldy/Lummi

Медицина

Что касается новых технологий в медицине, 39% считают, что их внедрение несет в равной степени, как возможности, так и угрозы для человечества. 53% видят в них преимущественно возможности, а 6% — угрозы. 1% затруднились с ответом.

Наибольшую пользу медицине, по мнению респондентов, принесут биопринтинг (3D-печать) органов и тканей (62%), нанотехнологии (59%), киберпротезирование — «умные» протезы (58%) и персонализированное лечение (55%).

Также респонденты выделили генетическое редактирование (41%), роботизацию (31%), контроль за активностью генов (26%), искусственный интеллект (25%) и криоконсервацию (12%).

Основные риски для человечества связаны, по мнению опрошенных, с генетическим редактированием (65%), искусственным интеллектом (57%), контролем за активностью генов (45%) и роботизацией (41%). Меньше опасений вызывают нанотехнологии (23%), персонализированное лечение и криоконсервация (по 19%), биопринтинг (3D-печать) органов и тканей (18%) и киберпротезирование — «умные» протезы (15%).

На вопрос о том, смогут ли технологии в будущем увеличить продолжительность жизни, вплоть до бессмертия, 39% ответили, что получится незначительно увеличить продолжительность жизни, 33% считают, что наоборот, продолжительность жизни увеличится значительно, но не до бессмертия.

22% полагают, что технологии не повлияют на продолжительность жизни, и только 4% уверены, что технологии смогут сделать людей бессмертными.

Источник: Mariana Pedroza/Lummi

Транспорт

Внедрение новых технологий в сферу транспорта по мнению 47% несет как возможности, так и угрозы в равной степени. 42% считают, что новые технологии — это возможности для сферы, а 9%, что наоборот, угрозы. 1% затруднились с ответом.

Максимальную пользу для сферы транспорта могут принести беспилотный транспорт (70%), «умная» транспортная инфраструктура (67%), электротранспорт (44%), альтернативные виды топлива (42%), искусственный интеллект (39%) и роботизация (37%).

Среди тех, кто считает, что новые технологии могут представлять угрозу для сферы транспорта, респонденты оценили направления следующим образом: беспилотный транспорт (77%), искусственный интеллект (67%), роботизация (44%), «умная» транспортная инфраструктура (35%), электротранспорт (18%), альтернативные виды топлива (8%).

Источник: Amino/Lummi

Промышленность

Внедрение новых технологий в промышленность по мнению 65% опрошенных откроет больше возможностей, и лишь 3% считают, что больше угроз. 30% видят и возможности, и риски одновременно.

Максимальную пользу промышленности могут дать роботизация (81%), 3D-печать (49%), нанотехнологии (49%), искусственный интеллект (46%), автономная техника (46%), биоразлагаемые материалы (42%), «зеленые» технологии (24%), биороботы (22%) и цифровые двойники (7%).

Среди тех, кто считает, что новые технологии могут представлять угрозу промышленности, опасения распределились так: искусственный интеллект (70%), биороботы (52%), цифровые двойники (48%), роботизация (46%), автономная техника (32%), нанотехнологии (27%), «зеленые» технологии (16%), биоразлагаемые материалы (14%), 3D-печать (11%).

Источник: Patrick Venegas/Lummi

Творчество и цифровая среда

Внедрение новых технологий в сферу творчества и цифровых технологий по мнению 37% несет как возможности, так и угрозы в равной степени. 32% видят в этом в первую очередь возможности, 25% — угрозы. 6% затруднились с ответом.

Наибольшую пользу для творчества могут дать искусственный интеллект (59%), виртуальная и дополненная реальности (по 43%), нейроинтерфейсы (41%), цифровые аватары и метавселенные (по 17%).

Среди тех, кто видит угрозы в этих технологиях, опасения распределились следующим образом: искусственный интеллект (73%), виртуальная реальность (52%), цифровые аватары (43%), нейроинтерфейсы (42%), дополненная реальность (32%), метавселенные (28%).

Источник: Amino/Lummi

Искусственный интеллект в настоящее время

Большинство россиян (62%) не используют технологии ИИ в профессиональной или повседневной жизни. 15% применяют их только в повседневной жизни, 13% — и в профессиональной, и в повседневной жизни, 11% — только в работе.

16% респондентов регулярно сталкиваются с ситуациями, когда задачи, которые раньше выполняли люди, теперь выполняет ИИ. 26% сталкивались с этим несколько раз, 38% — слышали, но не сталкивались лично, и 16% никогда не встречались с подобным. Еще 3% затруднились с ответом.

Источник: Patrick Venegas/Lummi

«Восстание машин»