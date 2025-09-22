В России научились «слышать» трещины в зданиях по микроколебаниям

Здания постоянно вибрируют от ветра, транспорта и движения людей. Эти незаметные колебания несут информацию о состоянии конструкций. Новосибирские специалисты научились «читать» этот скрытый язык и разработали программу для выявления трещин и дефектов без визуального осмотра. Ключевое достоинство метода — он работает без вмешательства в структуру здания: не нужны взрывы, удары или искусственные вибрации, которые могут нанести вред сооружению.