СОЧИ, 22 сен — РИА Новости. Аэропорт Сочи перевели на усиленный режим работы для выполнения суточного плана полетов, в настоящий момент 20 рейсов задерживаются на вылет на более чем 2 часа, сообщили в сочинской авиагавани.
Вечером в воскресенье в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ночью они были сняты.
«Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. Непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме. На текущий момент задержаны вылеты (более 2-х часов) 20 рейсов. В течение 1−2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание», — говорится в сообщении.
Транспортные прокуроры контролируют ситуацию на сочинском аэровокзале. Для пассажиров организован выездной прием граждан, рассказали в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.
Обстановка в терминале остается спокойной, подчеркнули в аэропорту Сочи.