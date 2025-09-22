Эксперт Вольвач: Камчатка и Курилы находятся в опасной зоне после землетрясения

«Внутри земли есть магнитное поле, а мы разработали метод измерения его колебаний. Если смотреть трехмерно, то мы видим три оси, если очень сильно упростить, компоненты X, Y и Z. Вариации магнитного поля по этим компонентам показывают нам, что что-то назревает, [методика] позволяет раньше и точнее прогнозировать толчки. В частности, при землетрясении измерения Z-компоненты показывают направление, в котором будет идти вертикальный импульс, приподнимающий тектоническую плиту — а значит, провоцирующий волнения моря», — пояснил Вольвач, объясняя принцип прогнозирования цунами и зон риска.