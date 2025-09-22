Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попечительский совет для развития реабилитации создан на базе Иркутской больницы

Больница обеспечивает реабилитацию для 14 тысяч взрослых и детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На базе Иркутской городской клинической больницы № 6 создан попечительский совет. Основной задачей нового коллегиального органа станет повышение качества медицинской реабилитации в Приангарье. Инициатива призвана консолидировать ресурсы и опыт региональной власти, бизнес-сообщества и общественности. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

— Планируется, что нашим ключевым проектом станет строительство на базе больницы современного многопрофильного стационара с акцентом на медицинскую реабилитацию. Мы также намерены усилить развитие высокотехнологичной помощи по профилям «реабилитация», «офтальмология» и «неврология» за счет модернизации оборудования и повышения квалификации персонала, — рассказал Тарас Манжеев, главный врач ИГБ № 6, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава области.

Ежегодно больница обеспечивает реабилитацию для 14 тысяч взрослых и детей. В их числе около 100 участников специальной военной операции, которые получают здесь высокотехнологичную помощь для восстановления после ранений.