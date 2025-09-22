Попечительский совет для развития реабилитации создан на базе Иркутской больницы

— Планируется, что нашим ключевым проектом станет строительство на базе больницы современного многопрофильного стационара с акцентом на медицинскую реабилитацию. Мы также намерены усилить развитие высокотехнологичной помощи по профилям «реабилитация», «офтальмология» и «неврология» за счет модернизации оборудования и повышения квалификации персонала, — рассказал Тарас Манжеев, главный врач ИГБ № 6, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава области.