Следующей весной жители Башкирии будут платить за «коммуналку» по новым правилам

1 марта 2026 года в Башкирии изменятся сроки оплаты ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в министерстве ЖКХ республики, изменения предусмотрены федеральным законом.

Согласно новым правилам, жители республики будут вносить платежи за ЖКУ до 15-го числа каждого месяца. Платежные документы будут поступать потребителям не позднее 5-го числа.

В настоящее время действуют иные сроки: оплату необходимо производить до 10-го числа, а платежки должны поступать до 1-го числа. При этом управляющие компании имели право устанавливать собственные сроки для этих процедур.

Новый закон унифицирует сроки оплаты коммунальных услуг и поступления платежных документов по всей стране. С марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать собственные сроки внесения платы.

Кроме того, законодательство расширяет перечень информации, размещаемой в государственной информационной системе ЖКХ, и закрепляет полномочия службы судебных приставов по размещению там сведений об исполнительных производствах о взыскании долгов за коммунальные услуги.

