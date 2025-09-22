Следующей весной жители Башкирии будут платить за «коммуналку» по новым правилам

В Башкирии с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили в министерстве ЖКХ республики, изменения предусмотрены федеральным законом.
Согласно новым правилам, жители республики будут вносить платежи за ЖКУ до 15-го числа каждого месяца. Платежные документы будут поступать потребителям не позднее 5-го числа.
В настоящее время действуют иные сроки: оплату необходимо производить до 10-го числа, а платежки должны поступать до 1-го числа. При этом управляющие компании имели право устанавливать собственные сроки для этих процедур.
Новый закон унифицирует сроки оплаты коммунальных услуг и поступления платежных документов по всей стране. С марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать собственные сроки внесения платы.
Кроме того, законодательство расширяет перечень информации, размещаемой в государственной информационной системе ЖКХ, и закрепляет полномочия службы судебных приставов по размещению там сведений об исполнительных производствах о взыскании долгов за коммунальные услуги.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.