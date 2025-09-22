В Бурятии обновят участок трассы Тресково — Шергино — Оймур — Заречье

Участок автодороги Тресково — Шергино — Оймур — Заречье в Кабанском районе Республики Бурятии приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Объект протяженностью 10 км начинается от поворота к селу Никольск и проходит через Шергино. Сейчас специалисты фрезеруют старый асфальт и готовят дорогу к укладке нового покрытия. Также планируется сгладить резкие повороты и расширить проезжую часть. Эти работы должны быть завершены в 2026 году. Кроме того, до конца декабря мастера приведут в порядок мост через протоку Телья, расположенный на ремонтируемом участке.
Отметим, что трасса Тресково — Шергино — Оймур — Заречье является значимым туристическим маршрутом. Например, по ней можно добраться к озеру Байкал или священному месту рядом с селом Фофоново.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.