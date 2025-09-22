В Бурятии обновят участок трассы Тресково — Шергино — Оймур — Заречье

Объект протяженностью 10 км начинается от поворота к селу Никольск и проходит через Шергино. Сейчас специалисты фрезеруют старый асфальт и готовят дорогу к укладке нового покрытия. Также планируется сгладить резкие повороты и расширить проезжую часть. Эти работы должны быть завершены в 2026 году. Кроме того, до конца декабря мастера приведут в порядок мост через протоку Телья, расположенный на ремонтируемом участке.