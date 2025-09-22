Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Очередь грузового транспорт на въезд в ЕС за выходные дни выросла на 30%, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
После полного закрытия движения транспорта через границу Белоруссии с Польшей работают КПП только на границе с Литвой и Латвией.
«С пятницы количество грузового транспорта перед тремя функционирующими европейскими пунктами пропуска увеличились с 1315 до 1710 единиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очередь грузового транспорта перед литовскими пунктами пропуска выросла с 1000 до 1040 фур. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию всего 13% грузовиков от нормы.
Контрольные службы латвийского пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») оформили 30% большегрузов. Здесь количество грузового транспорта увеличилось на 255 фур. Очередь перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») сохраняется — въезда на сопредельную территорию ожидают 170 авто. В Литву через данные погранпереходы с пятницы проследовало 43% легковушек, говорится в сообщении.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.