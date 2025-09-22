Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.