Гастроли Свердловской музыкальной комедии впервые проходят в Иркутской области

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии из Екатеринбурга впервые прибыл в Иркутскую область с масштабными гастролями. В рамках этого культурного события артисты театра представят 10 спектаклей, концертов и музыкальных шоу, которые пройдут на Основной и Малой сценах Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, а также во Дворце культуры «Нефтехимик» города Ангарска. Об этом КП-Иркутск рассказывают в правительстве Приангарья.