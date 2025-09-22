Гастроли Свердловской музыкальной комедии впервые проходят в Иркутской области

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии из Екатеринбурга впервые прибыл в Иркутскую область с масштабными гастролями. В рамках этого культурного события артисты театра представят 10 спектаклей, концертов и музыкальных шоу, которые пройдут на Основной и Малой сценах Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, а также во Дворце культуры «Нефтехимик» города Ангарска. Об этом КП-Иркутск рассказывают в правительстве Приангарья.
— В Приангарье Свердловская музыкальная комедия прибыла практически в полном составе — 198 человек, включая собаку-актрису, — рассказывают власти.
В Иркутске зрители смогут насладиться мюзиклами «Черт и девственница» и «Человек, который смеется», спектаклем «Екатерина Великая», опереттой «Баядера», а также разнообразными концертными программами, включая «Звездные песни», «Тайная жизнь мюзикла», трибьют-альбом «Минелли-Jam», кавер-проект «Рапсодия в стиле рок» и гала-концерт «Звезды театра сияют для вас».
В Ангарске театральная труппа представит музыкальную комедию «Тетка Чарли» и завершит гастроли гала-концертом.