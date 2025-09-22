В Иркутске пройдут экскурсии в честь дня туризма

26 сентября в Иркутске в честь Дня туризма Информационно-туристская служба города проводит экскурсии для жителей и гостей областного центра. Начало всех экскурсий 18:00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.
Места сборов участников и темы экскурсий:
- «Иркутск во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» (6+) — мемориальный комплекс «Вечный огонь»;
- «Иркутск экспедиционный» (6+) — церковь во имя Михаила Архангела (св. Харлампия) на улице 5-й Армии, 59;
- «Иркутск — город церквей» (6+) — сквер имени Кирова;
- «Иркутск купеческий» (6+) — городской выставочный центр имени В. С. Рогаля на улице Халтурина, 3;
- «Иркутск — город театров» (6+) — памятник Александру III.
