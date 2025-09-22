В Верхневилюйском районе Якутии построят детский лечебный корпус

В новом корпусе предусмотрен стационар, рассчитанный на 13 коек. Там оборудуют палаты для новорожденных и для совместного пребывания детей с родителями. Также сделают холл, игровую зону и буфет. Помимо этого, в медучреждении разместят кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии и ультразвуковых исследований. Принимать пациентов будут педиатр, стоматолог, офтальмолог, хирург и другие специалисты.