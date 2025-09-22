В Верхневилюйском районе Якутии построят детский лечебный корпус

Детский лечебный корпус построят в селе Андреевский в Якутии при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас готовность объекта уже превысила 85%, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Специалистам остается провести отделочные работы, смонтировать системы отопления, кондиционирования, водо- и электроснабжения. Еще в здании необходимо сделать вентиляцию и канализацию.
В новом корпусе предусмотрен стационар, рассчитанный на 13 коек. Там оборудуют палаты для новорожденных и для совместного пребывания детей с родителями. Также сделают холл, игровую зону и буфет. Помимо этого, в медучреждении разместят кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии и ультразвуковых исследований. Принимать пациентов будут педиатр, стоматолог, офтальмолог, хирург и другие специалисты.
«Уверен, что в ближайшие месяцы очень важный для здравоохранения и района, и республики объект будет введен. Это послужит улучшению качества здоровья детского населения в улусе [районе. — Прим. ред.]», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.